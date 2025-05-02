TOKİ, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Bahariye köyünde 11 adet arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Satışa ilişkin müzayede 7 Mayıs 2025 tarihinde hem Ankara hem de İstanbul’da düzenlenecek.

Müzayedeler, İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda (Küçükçekmece) ve Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri’nde (Macunköy, Yenimahalle) saat 10.30’da başlayacak. Katılımcılara, fiziksel katılımın yanı sıra TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden çevrim içi teklif verme imkânı da sunulacak.

Müzayede sürecine katılmak isteyen alıcı adaylarının, TOKİ tarafından belirlenen teminat bedellerini ödemesi gerekecek. Teminat bedelleri, her arsanın tahmini satış bedeline göre farklılık gösterecek.

2 bin 620,64 metrekare (m²) konut alanı muhammen bedel: 5 milyon 770 bin lira, teminat tutarı: 245 bin lira.

Bin 679,05 m² konut alanı muhammen bedel: 3 milyon 870 bin lira, teminat tutarı: 245 bin lira.

765,94 m² konut alanı muhammen bedel: 2 milyon 110 bin lira, teminat tutarı: 245 bin lira.

806,10 m² konut alanı muhammen bedel: 2 milyon 140 bin lira, teminat tutarı: 245 bin lira.

753,31 m² konut alanı muhammen bedel: 2 milyon lira, teminat tutarı: 245 bin lira.

3 bin 583,11 m² konut alanı muhammen bedel: 7 milyon 890 bin lira, teminat tutarı: 1 milyon 500 bin lira.

786,07 m² konut alanı muhammen bedel: 1 milyon 970 bin lira, teminat tutarı: 245 bin lira.

548,50 m² konut alanı muhammen bedel: 1 milyon 430 bin lira, teminat tutarı: 245 bin lira.

828,98 m² konut alanı muhammen bedel: 2 milyon 200 bin lira, teminat tutarı: 245 bin lira.

Bin 222,53 m² konut alanı muhammen bedel: 3 milyon 240 bin lira, teminat tutarı: 245 bin lira.

Bin 92,96 m² konut alanı muhammen bedel: 2 milyon 520 bin lira, teminat tutarı 245 bin lira.

Tüm arsalar için belirlenen geçici teminat bedelleri, arsa değerine göre farklılık gösteriyor.

PEŞİNAT VE VADELİ ÖDEME KOLAYLIĞI

TOKİ, arsa alıcıları için ödeme kolaylıkları da sağlıyor. Satışa sunulan arsalar için teklifleri kabul edilen katılımcılar, arsa bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyecek. Kalan tutar ise 24 ay vadeyle eşit taksitler halinde ödenebilecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE KATILIM ŞARTLARI

Müzayedeye katılmak isteyen alıcı adaylarının, TOKİ’nin internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Online başvuru sistemi, işlemleri kolaylaştırırken, fiziki katılımla birlikte çevrim içi teklif verme olanağı da sunuyor.

Satışa ilişkin ayrıntılı bilgi ve şartnameler, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açık olacak.