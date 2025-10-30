TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde merakla beklenen peşinat ve taksit ödeme takvimi belli oldu.

Kurumdan yapılan açıklamada, başvuru, kura, sözleşme ve teslim süreçlerine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Başvurular 10 Kasım’da Başlıyor

TOKİ’nin 81 ilde eş zamanlı olarak yürüteceği dev sosyal konut projesine başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Aylık taksitlerin 6 bin 750 TL’den başlayacağı projeye yoğun ilgi bekleniyor.

Yozgat’a 2 Bin 858 Konut

Projede Yozgat ili için toplam 2 bin 858 konut planlanıyor. TOKİ tarafından açıklanan ilçe bazlı konut dağılımı şu şekilde:

Yozgat Merkez: 630 konut

Akdağmadeni: 200

Belekçehan: 63

Oluközü: 50

Aydıncık: 47

Boğazlıyan: 200

Sırçalı: 60

Uzunlu: 63

Yamaçlı: 63

Çandır: 70

Çayıralan: 94

Çekerek: 120

Özükavak: 47

Kadışehri: 100

Saraykent ve Ozan: 100

Sarıkaya: 110

Karayakup: 47

Sorgun: 300

Çiğdemli: 94

Yeniyer: 50

Şefaatli: 100

Yenifakılı: 60

Yerköy: 190

Kura Süreci Aralık’ta Başlıyor

Hak sahipliği belirleme kuraları 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. İl bazında yapılacak çekilişler 27 Şubat 2026 tarihine kadar sürecek.

İlk etapta hak sahibi olanlar, ikinci bir kura ile 1+1 veya 2+1 daire türü belirleme aşamasına geçecek.

Konut Belirleme ve Sözleşme Süreci

Konut belirleme kuraları Şubat 2026’da yapılacak. Bu aşamada hak sahiplerinin hangi daireye, hangi katta ve hangi blokta sahip olacağı netleşecek.

Aynı ay içinde sözleşme imzalama süreci de başlayacak. Vatandaşlar, bankaya davet edilerek sözleşmelerini imzalayacak ve bu aşamada peşinat ödemelerini gerçekleştirecekler.

Peşinat ve Taksit Ödemeleri

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, peşinat ödemesi sözleşme öncesinde alınacak.

Taksit ödemeleri ise, “sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla” başlatılacak.

Buna göre, Şubat 2026’da peşinat ödeyen hak sahipleri, Mart 2026 itibarıyla taksit ödemelerine başlayacak.

Ev Teslimleri Mart 2027’de

Projede yer alan konutların teslimleri, Mart 2027 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

Hak sahipleri, taksit ödemelerinin başlamasından yaklaşık bir yıl sonra yeni evlerine kavuşacak.

İhale Süreci Kasım’da Başlıyor

TOKİ’nin açıklamasına göre, proje ihaleleri Kasım 2025 itibarıyla gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yüklenici firmalar belirlenerek inşaat süreci resmen başlatılacak.