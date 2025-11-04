Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir fırsat sundu. TOKİ, Yozgat dahil 51 ilde, ayda 5 bin TL taksitle arsa satışı gerçekleştireceğini duyurdu. Toplam 512 muhtelif arsa için hazırlanan resmi satış duyurusu yayımlanırken, başvuru süreci resmen başladı.

160 Bin TL’den Başlayan Arsalar Satışta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında satışa sunulan arsaların fiyatları 160 bin TL’den başlıyor. Vatandaşlar, arsaları %25 peşinat ve 24 ay vade ile satın alabilecek. Peşin ödeme yapmak isteyenlere ise %20 indirim fırsatı sunuluyor.

Bu durumda 160 bin TL değerindeki bir arsa, peşin ödemede 128 bin TL’ye satın alınabilecek.

Açık Artırma İle Satış Yapılacak

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, arsaların satışı Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek açık artırma yöntemiyle yapılacak.

İhaleler, 18-19 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenecek. Ayrıca vatandaşlar [www.emlakyonetim.com.tr](http://www.emlakyonetim.com.tr) adresi üzerinden çevrim içi olarak da ihaleye katılabilecek.

18 Kasım 2025 Salı günü Lot 001–232 arasındaki arsalar,

19 Kasım 2025 Çarşamba günü ise Lot 233–512 arasındaki arsalar için teklifler alınacak.

İnternetten katılım başvuruları 17 Kasım 2025 saat 10.30’a kadar kabul edilecek.

Başvuru Şartları ve Katılım Teminatı

Arsa satışına başvurmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş bulunması gerekiyor. TOKİ, bu satışta arsa ya da konut sahibi olma şartı aramayacak; dolayısıyla isteyen herkes başvuru yapabilecek.

Açık artırmaya katılacak adayların, satın almak istedikleri taşınmazın muhammen bedeline göre değişen tutarlarda katılım teminatı yatırmaları zorunlu olacak. Teminatlar, Halk Bankası Halkalı Şubesi’ne ait hesaba yatırılacak.

Teminat miktarları şu şekilde belirlendi:

50.000 TL’ye kadar olan arsalar: 5.000 TL

50.001–200.000 TL arası arsalar: 10.000 TL

200.001–1.000.000 TL arası arsalar: 50.000 TL

1.000.001–2.000.000 TL arası arsalar: 100.000 TL

2.000.001–5.000.000 TL arası arsalar: 500.000 TL

5.000.001–11.000.000 TL arası arsalar: 1.000.000 TL

11.000.001–30.000.000 TL arası arsalar: 2.500.000 TL

30.000.001–80.000.000 TL arası arsalar: 5.000.000 TL

80.000.001–200.000.000 TL arası arsalar: 10.000.000 TL

200.000.001 TL ve üzeri arsalar: 40.000.000 TL

Detaylı Bilgi İçin Resmî Adresler

Vatandaşlar, arsaların bulunduğu iller, fiyat listeleri ve ihale şartnamesi hakkında ayrıntılı bilgilere şu adreslerden ulaşabilecek:

[www.toki.gov.tr](https://www.toki.gov.tr)

[muzayede.emlakyonetim.com.tr](https://muzayede.emlakyonetim.com.tr)

Bilgi hattı: 444 8 434

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında düzenlenecek.

Bu kapsamda TOKİ, uygun taksit seçenekleriyle vatandaşlara kendi evini yapma fırsatı sunarken, yatırım yapmak isteyenler için de önemli bir fırsat oluşturuyor.