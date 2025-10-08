Siber dolandırıcılar, TOKİ’nin ve e-Devlet’in resmi internet sitelerini birebir taklit eden sahte siteler aracılığıyla vatandaşlardan yüz binlerce lira topladı.

TOKİ Başvuru Heyecanını Fırsata Çevirdiler

Henüz resmi başvuru süreci ve koşulları açıklanmayan TOKİ’nin sosyal konut projesi, siber suçluların yeni hedefi haline geldi. Dolandırıcılar, TOKİ’nin resmi adresi (toki.gov.tr) ve e-Devlet giriş ekranlarını kopyalayarak sahte web siteleri oluşturuyor.

Bu sitelerde, “erken başvuru” veya “katılım ücreti” bahanesiyle vatandaşlardan banka havalesi yoluyla bireysel IBAN numaralarına para yatırmaları isteniyor. Bazı mağdurlar, başvurularının onaylandığını gösteren sahte ekranlarla kandırılarak dolandırıldıklarını geç fark ediyor.

Yüz Binlerce Lira Kayıp

Vatandaşların şikayetlerini paylaştığı platformlarda, dolandırıcılara aktarılan meblağların 72 bin liraya kadar çıktığı bildiriliyor.

Yozgatlıları da ilgilendiren açıklamada TOKİ, artan ihbarlar üzerine yaptığı açıklamada, vatandaşlara sadece resmi internet sitesi olan [toki.gov.tr](https://www.toki.gov.tr) ve e-Devlet portalı (turkiye.gov.tr) üzerinden işlem yapmaları çağrısında bulundu.

TOKİ’den ve Yetkililerden Kritik Uyarı

TOKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “TOKİ adına kurulan sahte web siteleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Kurumumuzun resmi duyuruları yalnızca toki.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Vatandaşlarımız, resmi kanallar dışında hiçbir ödeme yapmamalıdır.”

Yetkililer, sahte siteler aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunan kişiler hakkında yasal süreçlerin başlatıldığını da duyurdu. Vatandaşların, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşmaları halinde derhal adli makamlara başvurmaları ve TOKİ’nin resmi çağrı merkezi 444 86 54 numaralı hattını aramaları istendi.

Dolandırıcılığa Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru ve ödeme işlemlerinde sadece resmi TOKİ ve e-Devlet sitelerini kullanın.

Size gelen mesaj, e-posta veya sosyal medya bağlantılarına itibar etmeyin.

“Erken başvuru”, “ön kayıt” veya “katılım ücreti” adı altında hiçbir bireysel hesaba para göndermeyin.

Şüpheli durumlarda TOKİ çağrı merkezi veya savcılıklara bilgi verin.