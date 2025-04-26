Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen proje için 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

Yozgat dahil olmak üzere Türkiye genelinde sosyal konut yapılabilecek uygun alanların tespiti için valilikler nezdinde çalışmalar başladı.

ANAYASA VURGUSU: "KONUT HAKKI" TEMEL ALINDI

Bakan Murat Kurum’un imzasıyla illere gönderilen genelgede, Anayasa'nın 57. maddesinde yer alan “devlet, herkesin sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkını güvence altına alır ve konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır” hükmüne dikkat çekildi.

Bu doğrultuda, şehirlerin sosyoekonomik yapısı, coğrafi özellikleri ve çevresel kriterler gözetilerek sosyal konut ihtiyacını karşılayacak projelerin hızla hayata geçirilmesi hedefleniyor.

YOZGAT’TA DA HAZIRLIKLAR HIZ KAZANDI

Proje çerçevesinde Yozgat da dahil olmak üzere tüm illerde sosyal konut yapılması planlanıyor.

TOKİ tarafından uygulanacak projede, Yozgat’taki merkez ve ilçelerde konut yapılabilecek alanların belirlenmesi amacıyla Yozgat Valiliği ile koordinasyon içinde teknik incelemelere başlandı.

Edinilen bilgilere göre, il genelinde hem Hazine mülkiyetinde olan hem de belediye arazilerinin konut yapımına uygunluğu mercek altına alındı.

Arazi yapısı, ulaşım bağlantıları, imar durumu, jeolojik uygunluk ve altyapıya erişim gibi kriterler doğrultusunda uygun parsellerin belirlenmesi süreci devam ediyor.

HER İLÇEYE KONUT: NÜFUSA GÖRE PLANLAMA

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde il ve ilçe bazında konut sayıları belirlenirken, yerleşim yerlerinin nüfus verileri esas alınıyor.

Buna göre, nüfusu 10 binin altında olan ilçelere en az 100 konut, 10 binden fazla nüfusa sahip olan ilçelere ise en az 500 konut inşa edilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda Yozgat’ın Sorgun, Yerköy, Boğazlıyan, Akdağmadeni, Çekerek ve Şefaatli gibi büyük ilçelerinde konut sayılarının daha yüksek tutulması bekleniyor. Nüfusu daha az olan ilçelerde ise minimum 100 konutluk projelerle vatandaşların barınma ihtiyacına çözüm sağlanacak.

ARAZİLERDE HASSASİYETLE SEÇİM YAPILACAK

Valiliklerden, konut yapılması planlanan arazilerle ilgili detaylı bilgi ve belgeler isteniyor. Özellikle tarım alanları, ormanlık bölgeler, sulak alanlar, sit alanları ve afet riski taşıyan bölgeler dışında kalan, konut yapımına elverişli alanların belirlenmesi gerekiyor.

İmarlı arazilerde 100 konut için yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız arazilerde ise yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan gerektiği belirtilirken; eğim, zemin yapısı, yerleşim bütünlüğüne uygunluk gibi teknik kriterlerin göz önünde bulundurulması isteniyor. Ayrıca, seçilecek alanların altyapı ve ulaşım ağlarına entegrasyonu da öncelikli koşullar arasında yer alıyor.

BAŞVURU TAKVİMİ VE ŞARTLAR MERAK KONUSU

TOKİ’nin dev sosyal konut projesine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, sürecin ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarının neler olacağını merak ediyor. Ancak yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, henüz başvuru süreci başlamış değil. Arazi tespiti, planlama ve proje hazırlıklarının tamamlanmasının ardından başvuru takvimi ve şartlarının kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden başvuruların alınması beklenirken, süreçle ilgili gelişmelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi kanallardan duyurulacağı kaydedildi.

VATANDAŞ UMUTLA BEKLİYOR

Ev sahibi olma hayali kuran dar ve orta gelirli binlerce vatandaş için büyük bir fırsat sunan 250 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da heyecanla bekleniyor. Yozgatlı vatandaşlar, hem başvuru koşullarının bir an önce netleşmesini hem de projelerin kısa sürede hayata geçirilmesini talep ediyor.