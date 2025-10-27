“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği” olarak duyurulan proje, Yozgat dahil 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını hedefliyor. Ancak uzmanlara göre, bu dev proje kısa vadede konut fiyatlarını frenleyebilirken, kalıcı etki için üretim kadar dağıtım, mülkiyet ve finansman modellerinin de adil biçimde kurgulanması gerekiyor.

Projede 81 İl, 500 Bin Yeni Konut

TOKİ’nin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında Yozgat dahil Türkiye genelinde 500 bin yeni konut inşa edilecek. Bu konutların 100 bini İstanbul’a ayrılırken, diğer illerde de yerel ihtiyaçlara göre dağılım yapılacak. Proje, dar gelirli ailelerin düşük taksitlerle ev sahibi olmasını sağlamayı amaçlıyor.

TOKİ yetkilileri, projenin yalnızca barınma sorununu çözmekle kalmayacağını, aynı zamanda inşaat sektörünü yeniden canlandırarak istihdama da katkı sağlayacağını belirtiyor.

Uzmanlardan Farklı Değerlendirmeler

Konut piyasasında uzun süredir devam eden yüksek fiyat artışları ve kira krizi nedeniyle sosyal konut projeleri yeniden gündeme gelirken, uzmanlar TOKİ’nin 500 bin konutluk hamlesinin piyasa dengesi üzerinde kısa vadede olumlu etkiler yaratabileceği görüşünde.

Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, projeyi “çok değerli bir adım” olarak nitelendiriyor:

“Özellikle alt gelir gruplarının ev sahibi olma imkânı neredeyse kalmamıştı. Bu tür geniş kapsamlı sosyal konut projeleri, arz-talep dengesizliğinin yaşandığı piyasalarda kısa vadede fiyat artışlarını baskılar. Ancak kalıcı etki için konutun yalnızca üretimi değil, dağıtımı ve mülkiyetinin de adil biçimde düzenlenmesi gerekir.”

Tanrıvermiş, projenin etkisinin konut stokundaki oranına bağlı olacağını da vurguluyor:

“Sosyal konut sayısı toplam stok içinde sınırlı kalırsa, fiyatlardaki düşüş etkisi de kısa süreli olur. Maliyet artışları ve spekülatif talepler sürdükçe, yeni inşa edilen konutlar dahi piyasa baskısını uzun vadede hafifletemez.”

Uzman, kalıcı çözüm için kentsel dönüşümün sosyal konut eksenine taşınması, boş konutların vergilendirilmesi ve kira piyasasının şeffaf biçimde denetlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, özel sektörün kiralık konut üretimine teşvik edilmesi ve finansman modellerinin çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor.

“Arz Artışı Her Zaman Pozitif Etki Yaratır”

Gayrimenkul iktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman ise projeye piyasa dengesi açısından daha iyimser yaklaşıyor.

“Arza yönelik her proje konut piyasasında olumlu etki yaratır. Türkiye’nin konut stokuna 500 bin yeni konutun eklenmesi, satış ve kira fiyatlarına mutlaka pozitif yansıyacaktır.”

Büyükduman, projenin sadece sosyal değil, ekonomik anlamda da piyasayı canlandıracağını vurgulayarak, “Konut arzı artmadıkça fiyatların dengelenmesi mümkün değil. TOKİ’nin bu adımı kısa vadede piyasa üzerindeki baskıyı azaltacaktır.” ifadelerini kullandı.

Konut Krizine Karşı Yapısal Reform Çağrısı

Uzmanlar, TOKİ’nin dev projesinin barınma krizine geçici bir nefes aldırabileceğini, ancak kalıcı çözüm için yapısal reformların şart olduğunu vurguluyor.

Buna göre;

Sosyal konut projelerinin sürdürülebilir olması,

Boş konutların vergilendirilmesi,

Kira piyasasının denetim altına alınması,

Yatırım amaçlı konut talebinin üretken alanlara yönlendirilmesi

uzun vadeli istikrar için kritik öneme sahip.

Konut, Artık Sosyal Politikanın Merkezinde

Son yıllarda artan maliyetler, kiralardaki sert yükseliş ve kentsel dönüşüm baskısı nedeniyle konut, Türkiye’de yalnızca ekonomik değil sosyal bir politika başlığı haline geldi.

TOKİ’nin 500 bin konutluk yeni hamlesi, hem bu soruna yönelik en kapsamlı girişimlerden biri olarak öne çıkıyor hem de önümüzdeki dönemde konut piyasasının seyrini belirleyecek temel etkenlerden biri olacağa benziyor.