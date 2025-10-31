Eşler, ayrı ayrı başvuru yapabilecek ancak kura sonucunda yalnızca birinin hak sahipliği geçerli sayılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılı kapsamında hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvuru sürecini duyurdu.

Yozgat dahil 81 ilde gerçekleştirilecek dev projeye başvurular 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

TOKİ’den yapılan açıklamada, özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik bu projenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüreceği vurgulandı.

Eşler Ayrı Ayrı Başvurabilecek, Ancak Tek Hane Hak Sahibi Olacak

Vatandaşların en çok merak ettiği “Eşler birlikte başvuru yapabilir mi?” sorusuna TOKİ’den net açıklama geldi.

TOKİ yetkilileri, evli çiftlerin ayrı ayrı başvuru yapabileceğini, ancak kura sonucunda her iki eşin de kazanması durumunda sadece birinin hak sahipliğinin geçerli sayılacağını bildirdi.

Bu durumda ikinci eşin başvurusu sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek. Uygulamanın amacı, adil dağılımı sağlamak ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin konut fırsatından yararlanmasını kolaylaştırmak.

500 Bin Sosyal Konut İçin Başvuru Şartları

TOKİ’nin 2025 yılı sosyal konut projesine başvuru yapacak vatandaşların aşağıdaki koşulları taşıması gerekiyor:

Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması,

En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Başvuru sahibi, eşi ve çocukları adına herhangi bir tapu kaydının bulunmaması,

Hane halkı aylık gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için ise 127 bin TL’yi geçmemesi,

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri için gelir şartı muafiyeti,

Başvuru yapılan ilde en az 1 yıldır ikamet edilmesi.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar ve emekliler için bu şart esnetilecek; nüfus kaydı veya bir yıllık ikamet süresi yeterli olacak.

Kura Çekimi ve İnşaat Takvimi

TOKİ, başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi yapacak. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından projelerin ihale süreci Kasım 2025’te, inşaat süreci ise 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak.

TOKİ yetkilileri, projelerin tamamlanma sürecinde önceliğin dar gelirli, engelli, şehit yakını ve emekli vatandaşlara verileceğini bildirdi.

Amaç: Fırsat Eşitliği ve Sosyal Adalet

Yeni düzenlemeyle birlikte, “tek hane – tek hak” ilkesi uygulanacak. Böylece, aynı hanede birden fazla kişinin hak sahibi olması engellenecek.

TOKİ, bu modelle fırsat eşitliğini artırmayı, konut dağılımında adalet sağlamayı ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin projeden yararlanmasını hedefliyor.

TOKİ kaynakları, 500 bin sosyal konut projesinin, son yılların en geniş kapsamlı konut hamlelerinden biri olduğunu ve başvuru yoğunluğunun yüksek olmasının beklendiğini belirtiyor.