TOKİ’nin 2025 yılında başlayacağı 500 bin sosyal konut projesi için hazırlanan örnek evler, ilk kez kamuoyuna sunuldu.

Bakan Kurum’dan “Yüzyılın Konut Projesi” paylaşımı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, proje kapsamında inşa edilecek evlerin iç tasarımını ve mimari detaylarını gösteren videoya yer verdi.

Paylaşımında, “Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?” ifadelerini kullanan Kurum, örnek dairelerin vatandaşların beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre projede modern mimari, enerji verimliliği, yeşil alanlar ve çevre dostu malzeme kullanımı ön planda tutulacak.

500 bin konutun tipi ve büyüklükleri belli oldu

TOKİ’nin dev projesi kapsamında üretilecek 500 bin sosyal konut, farklı büyüklüklerde ve uygun fiyat politikasıyla satışa sunulacak.

Buna göre;

200 bin konut 80 metrekarelik 2+1,

150 bin konut 65 metrekarelik 2+1,

150 bin konut ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

Projede, her gelir grubuna hitap eden fiyatlandırma ve uzun vadeli ödeme planı uygulanacak.

Konut fiyatları ve taksit tutarları açıklandı

TOKİ’nin açıkladığı fiyat listesine göre konut bedelleri ve taksit tutarları, İstanbul ile Anadolu illerinde farklılık gösterecek.

Anadolu için fiyatlar

1+1 daireler: 1 milyon 800 bin TL, taksit 6.750 TL

65 m² 2+1 daireler: 2 milyon 200 bin TL, taksit 8.250 TL

80 m² 2+1 daireler: 2 milyon 650 bin TL, taksit 9.938 TL

İstanbul için fiyatlar

1+1 daireler: 1 milyon 950 bin TL, taksit 7.313 TL

65 m² 2+1 daireler: 2 milyon 450 bin TL, taksit 9.188 TL

80 m² 2+1 daireler: 2 milyon 950 bin TL, taksit 11.063 TL

TOKİ yetkilileri, projede “her haneye uygun ödeme planı” hedefiyle taksit sürelerinin uzun tutulacağını ve faiz oranlarının düşük seviyede olacağını vurguladı.

Başvuru süreci 10 Kasım’da başlıyor

500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım 2025 - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular yalnızca resmî kanallar üzerinden yapılabilecek.

Başvuru detayları

Kanallar: e-Devlet, T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Emlak Katılım Bankası

Başvuru bedeli: 5.000 TL

TOKİ’den yapılan açıklamada, başvuruların yalnızca tek hane adına yapılabileceği ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kura sistemi uygulanacağı belirtildi.

“Her aileye bir yuva” hedefi

Bakan Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi”nin Türkiye’nin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olduğunu vurgulayarak,

Kurum, “Her aileye bir yuva kazandırmak için Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında tarihi bir adım atıyoruz. Vatandaşlarımızı kira yükünden kurtaracak, güvenli ve modern yaşam alanları sunacağız” ifadelerini kullandı.