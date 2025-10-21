Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu dev konut hamlesiyle, 81 ilde eş zamanlı olarak sosyal konut başvuruları başlatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sosyal Konut Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada TOKİ aracılığıyla hayata geçirilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. 2+1 ve 3+1 konutlar için çalışmaları hızlandırdık. TOKİ şu anda 81 ilde arazi tespitleri ve proje maliyet analizlerini sürdürüyor. Hedefimiz, fakir fukara, garip gurebanın modern konutlara kavuşmasını sağlamak” dedi.

Erdoğan ayrıca, bugüne kadar 1 milyon 700 binden fazla konutun tamamlandığını, halen 11 ilde 450 bin konutun inşasının sürdüğünü hatırlatarak, yeni kampanyanın bu çalışmalarla eş zamanlı yürütüleceğini ifade etti.

Bakan Murat Kurum: “Her Kesime Ayrı Kontenjan Tanınacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal konut projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımız detayları açıklayacak. Evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız, emekliler, gençler, şehit ve gazi yakınları için sosyal konut kampanyasını başlatıyoruz. Deprem bölgesine de özel kontenjan ayıracağız. Ayrıca en az üç çocuklu aileler ve yeni evlenecek gençler için ayrıcalıklar tanımlanacak” dedi.

Yozgat’ta Kaç Konut Yapılacak?

TOKİ’nin yeni sosyal konut projesi kapsamında Yozgat’ta da binlerce konutun inşa edilmesi planlanıyor. Projenin detayları ve il bazlı kontenjanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

Evlerin Fiyatı ve Ödeme Planı

Projede satışa sunulacak konutların büyük bölümünün 2+1 tipinde, 80 ila 90 metrekare arasında olacağı öğrenildi.

Evlerin %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılması planlanıyor. Bu kapsamda peşinatların yaklaşık 250 bin TL, aylık taksitlerin ise 9 ila 10 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

Başvuru Şartları

TOKİ sosyal konut projesine başvuracak vatandaşlarda şu şartlar aranacak:

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Başvuru sahibinin, eşi veya çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması,

Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak,

Başvuru yapılan ilin nüfusuna kayıtlı olmak veya son 1 yıldır o il sınırları içinde ikamet etmek,

Dar gelirli statüsünde yer almak.

Ayrıca, aynı hane halkından yalnızca bir kişi başvuru yapabilecek. Ancak 18 yaş üstü gençler, “genç kategorisi” kapsamında bireysel olarak başvurabilecek.

Öncelikli Gruplar İçin Kontenjanlar

Proje kapsamında özel kontenjan ayrılacak gruplar ise şu şekilde:

Deprem bölgesinde evi hasar gören vatandaşlar,

Evlenecek gençler,

Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler,

Emekliler,

Şehit yakınları ve gaziler,

Engelli bireyler ve yetimler.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ sosyal konut başvurularının Ekim 2025 ayında e-Devlet üzerinden alınmaya başlaması bekleniyor. Başvuru takvimi ve il bazlı detaylar, önümüzdeki haftalarda TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanacak.

