Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin yürüttüğü yeni sosyal konut projesi kapsamında Yozgat dahil 81 ilde yüz binlerce aileyi ev sahibi yapacak dev kampanyanın lansman tarihi açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ekim’de Duyuracak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Perşembe günü Başakşehir Kayaşehir’de düzenlenecek büyük lansmanda “Yüzyılın Konut Projesi”ni kamuoyuna açıklayacak.

Törende, ülke genelinde yapılacak 500 bin sosyal konutun detayları, başvuru koşulları, ödeme planları ve illere göre konut dağılımı paylaşılacak.

Kapsamlı Sosyal Konut Seferberliği

Yeni projeyle birlikte, dar gelirli aileler, emekliler, engelliler, yeni evliler ve üç veya daha fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrılacak. Ayrıca, 18 yaşını doldurmuş gençler de bu kapsamda ayrı bir kategoride başvuru yapabilecek.

TOKİ’nin amacı, özellikle kiracı durumundaki vatandaşları uygun taksitlerle ev sahibi yapmak olacak.

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Projenin resmi açıklamasının ardından başvuru süreci de başlayacak. TOKİ sosyal konut başvurularının e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor.

Başvuruların Ekim ayı sonunda açılması beklenirken, sistem üzerinden şehirlere göre kontenjan ve ödeme bilgileri görüntülenebilecek.

Yozgat’ta da Yeni Konutlar İnşa Edilecek

Proje kapsamında Yozgat ilinde de binlerce konut inşa edilecek. TOKİ’nin hedefi, hem il merkezinde hem de ilçelerde yaşayan dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlamak.

Konutların büyük bölümünün 2+1 ve 3+1 tipinde olması, uzun vadeli ve düşük faizli ödeme seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.

500 Bin Aileye Yeni Bir Başlangıç

TOKİ’nin bu yeni hamlesiyle, yalnızca konut değil, aynı zamanda şehirleşme ve istihdam odaklı bir dönüşüm süreci başlatılacak.

Yetkililer, “Her vatandaşımızın uygun şartlarda ev sahibi olması için çalışıyoruz” mesajını verirken, 24 Ekim’de yapılacak açıklamanın detayları merakla bekleniyor.