Eylül ayında başlatılacak olan bu kampanya kapsamında, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir dahil 53 ilde uygun fiyatlarla arsa satışı gerçekleştirilecek.

Kampanyanın detayları açıklandı ve yatırımcıların ilgisini çekecek fırsatlar sunuldu.

YOZGAT DAHİL 53 İLDE 20 BİN TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA ARSA SATIŞI

TOKİ, Yozgat dahil 53 ilde 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla arsa satışı yapacak. Satışa sunulan arsalar için en düşük fiyat 20 bin TL olarak belirlendi ve ödemeler taksitli olarak yapılabilecek. TOKİ’nin Eylül 2024 kampanyası, arsa yatırımına ilgi duyanlar arasında büyük yankı uyandırdı.

BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME KOLAYLIKLARI

Kampanya kapsamında satışa sunulacak arsaların detayları TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Arsaların en düşük fiyatı 20 bin TL olarak belirlenirken, %25 peşinat ve 24 ay vade ile ödeme kolaylığı sağlanacak. Fiyatlar, arsaların konum ve özelliklerine göre 20 bin TL’den başlayıp 20 milyon TL’ye kadar çıkabilecek.

ARSA SATIŞLARI İÇİN BELİRLENEN TARİHLER VE İLLER

10 Eylül 2024 Salı günü saat 10.30’da; Yozgat, Ankara, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bilecek, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastomonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova satışlar yapılacak.

TOKİ, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 10:30'da Aksaray, Diyarbakır, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bitlis, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Muğla ve Van’da arsa satışlarını başlatacak. 12 Eylül 2024 Perşembe günü ise İstanbul, Mardin, Mersin ve Samsun’da satışlar devam edecek.

Örneğin, 1 milyon TL'lik bir arsa satın almak isteyen yatırımcılar, 250 bin TL peşinat ödeyerek, kalan tutarı 24 ay boyunca aylık 31 bin 250 TL olarak taksitlendirebilecek.

Konut ve arsa sahibi olmak isteyenler, bankalar aracılığıyla başvurularını yaparak, açık artırma usulüyle arsalarını satın alabilecekler.