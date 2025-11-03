TOKİ’nin resmi internet sitesinde paylaşılan kılavuzda, başvuru tarihleri, başvuru şartları, kategoriler, kura süreci ve ödeme planlarına ilişkin tüm detaylar yer aldı.

Başvurular 10 Kasım’da Başlıyor

TOKİ’nin açıklamasına göre, projeye başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Vatandaşlar, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin yetkili şubelerinden veya e-Devlet üzerinden müracaatta bulunabilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Proje kapsamında başvuru bedeli 5 bin TL olarak belirlendi. Başvuru bedelini ödeyen vatandaşlar, noter huzurunda gerçekleştirilecek “Hak Sahibi Belirleme Kurası” sonucuna göre konut sahibi olma hakkı kazanacak.

Yedi Ayrı Kategoride Başvuru Alınacak

TOKİ tarafından yürütülecek proje için başvurular yedi ayrı kategoride değerlendirilecek. Bunlar;

1. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri,

2. Kore ve Kıbrıs Gazileri,

3. En az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar,

4. Emekli vatandaşlar,

5. Üç ve daha fazla çocuklu aileler,

6. 18-30 yaş arası genç vatandaşlar,

7. Diğer alıcı adayları olarak belirlendi.

Kategoriler arasında özel kontenjan ayrılırken, kontenjanın aşılması halinde hak sahipleri noter huzurunda kura ile tespit edilecek.

Konutlar 240 Ay Vade ile Satılacak

TOKİ, projedeki konutları vatandaşlara %10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle sunacak. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlayacak.

Kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak güncellenecek.

Konut fiyatları, ihaleler tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacak. TOKİ, proje türüne göre 1+1, 2+1 ve 2+1 geniş (80 m²) daire tiplerinde üretim yapacak.

Kategorilere Göre Konut Tipleri Belirlendi

TOKİ’nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre, proje kapsamında hak sahiplerine tahsis edilecek konut tipleri şu şekilde olacak:

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri: 2+1 (65 m²)

Gaziler (Kore, Kıbrıs): 2+1 (65 m²)

Engelli Vatandaşlar: 2+1 (65 m²)

Emekliler: 1+1 (55 m²) veya 2+1 (65 m²)

3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler: 2+1 (65 m²) veya 2+1 (80 m²)

Genç Vatandaşlar: 1+1 (55 m²)

Diğer Alıcılar: 2+1 (65 m²) veya 2+1 (80 m²)

TOKİ, ihale süreci sonucunda yeterli sayıda konut üretilememesi durumunda, hak sahiplerine en yakın konut tipinin tahsis edileceğini bildirdi.

Başvuru Şartları Ayrıntılı Şekilde Belirlendi

Başvuruda bulunacak T.C. vatandaşı olmaları ve en az 18 yaşını tamamlamış bulunmaları gerekiyor.

Projeye katılmak isteyenlerin, başvuru yaptığı il veya ilçede en az bir yıldır ikamet ediyor olması veya proje ilinin nüfusuna kayıtlı bulunması şartı aranacak.

Başvuru sahiplerinin, kendileri, eşleri veya velayetleri altındaki çocukları adına 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması gerekecek. Ayrıca, TOKİ ile daha önce sözleşme imzalamamış olmaları da şartlar arasında yer alıyor.

Gelir kriteri kapsamında, hane halkı aylık net gelirinin 12 aylık ortalamasının 127 bin TL’yi, İstanbul’da ise 145 bin TL’yi aşmaması gerekiyor.

Şehit aileleri ve harp malullerinden konut sahibi olma veya gelir şartı aranmayacak.

Öncelik Kriterleri ve Kura Sistemi

Projede belirli kategoriler için kontenjan ayrılacak.

Konut sayısının yüzde 5’i şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerine; yüzde 5’i engelli vatandaşlara; yüzde 20’si emeklilere; yüzde 20’si gençlere; yüzde 10’u ise üç ve daha fazla çocuklu ailelere ayrılacak.

Kategorilerde kontenjan fazlası başvuru olması durumunda, hak sahipleri kura yoluyla belirlenecek.

Kura takvimi, TOKİ’nin resmi internet sitesinden daha sonra ilan edilecek.

Kurada hak sahibi olamayanlar, başvuru bedellerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü içinde banka şubeleri veya ATM’ler aracılığıyla geri alabilecek.

Başvurular e-Devlet Üzerinden de Yapılabilecek

Başvuru işlemleri, TOKİ’nin e-Devlet portalında yer alan “Konut/İşyeri Başvuru Hizmeti” üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Vatandaşlar, e-Devlet ekranında yer alan bilgilendirme ve taahhüt metinlerini onayladıktan sonra projeyi seçerek başvurusunu tamamlayabilecek.

Başvuru ücretinin, banka tarafından SMS ile bildirilecek hesaba yatırılması gerekecek. Ücret yatırılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacak.

Şehit aileleri, terör ve harp malulleri başvurularını yalnızca banka şubeleri üzerinden, herhangi bir ücret ödemeden yapabilecek.

Sözleşme ve Teslim Süreci

Kura çekimi sonucunda konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde yetkili banka şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak.

Sözleşme sırasında, başvuru kategorisine uygun belgeler, gelir beyanı, ikamet belgesi, engellilik veya emeklilik durumunu gösterir evrakların ibraz edilmesi zorunlu olacak.

Hak sahiplerine ait bildirimler SMS yoluyla veya TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Vatandaşlar, iletişim bilgilerini e-Devlet üzerindeki “TOKİ İletişim ve Adres Bilgileri Güncelleme” hizmetinden değiştirebilecek.

KDV ve Devir İşlemleri

Konut tesliminde, yürürlükteki Katma Değer Vergisi (KDV) oranı üzerinden tahakkuk edecek vergi tutarı hak sahiplerinden tahsil edilecek.

Sözleşme imzalayan hak sahipleri, konutlarını teslim tarihinden önce devredemeyecek. TOKİ, satış işlemlerinin özel hukuk hükümlerine tabi olduğunu belirtti.

TOKİ’den “Kapsayıcı Sosyal Konut Hamlesi” Vurgusu

TOKİ yetkilileri, proje kapsamında Yozgat dahil tüm illerde gelir ve nüfus dağılımına göre adil bir kontenjan sisteminin uygulanacağını belirterek, “Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımız uzun vadeli ödeme kolaylıklarıyla güvenli, modern ve sosyal donatılara sahip konutlara kavuşacak” açıklamasında bulundu.

Yetkililer, proje kapsamında her gelir grubuna uygun ödeme planı oluşturulduğunu, amacın “her vatandaşın ev sahibi olabilmesini sağlamak” olduğunu vurguladı.

Kura tarihleri, proje kapsamındaki il ve ilçe dağılımları ile örnek konut tipleri, önümüzdeki günlerde [www.toki.gov.tr](https://www.toki.gov.tr) adresinden kamuoyuna duyurulacak.