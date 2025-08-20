Kurumdan yapılan açıklamada, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kişisel bilgi ve para talep eden girişimlerin tespit edildiği bildirildi.

TOKİ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımız için sosyal konut üreten İdaremizin ismi ve logosu kullanılarak sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu görülmüştür. Söz konusu sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları, profesyonel bir görünüme sahip olup kurumumuzun logosunu kullanmaktadır. Bu hesaplar üzerinden vatandaşlarımızdan kişisel banka bilgileri talep edilmekte ya da doğrudan para istenmektedir.”

İşlemler Yalnızca Resmî Kanallar Üzerinden

TOKİ, tüm işlemlerinin yalnızca resmî kurumlar aracılığıyla yürütüldüğünü vurguladı. Buna göre;

Başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim ve tapu işlemleri, yalnızca E-Devlet Kapısı, T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası’nın yetkili şubeleri üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başka banka şubeleri veya şahıs hesapları üzerinden hiçbir işlem yapılmıyor.

Ayrıca, herhangi bir kooperatif, dernek ya da resmî olmayan internet sitesi üzerinden bilgi formu doldurularak para veya kişisel bilgi talep edilmesine kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor.

Vatandaşlara Uyarı

TOKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yalnızca kurumun resmî internet sitesi ([www.toki.gov.tr](http://www.toki.gov.tr)), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar üzerinden işlem yapmaları gerektiğini duyurdu.

Yetkililer, resmî kanallar dışında yürütülen her türlü işlem talebinin dolandırıcılık girişimi olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan bu tür girişimlere karşı son derece tedbirli olmalarını istedi.