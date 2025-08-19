Özellikle dar ve orta gelirli ailelerin konut sahibi olabilmesi amacıyla hayata geçirilen projede gözler, başvuru tarihlerine ve şartlarına çevrilmiş durumda. Ağustos ayının son günlerine yaklaşılırken “2025 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, konutların ihaleleri Haziran 2025 itibarıyla tamamlandı. Ancak henüz resmi başvuru takvimi açıklanmadı. Bakanlık kaynakları, sürece ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Daha önceki açıklamalarında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine dikkat çeken eski Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımız bu projeyi yıl sonuna kadar milletimizle paylaşacak. 81 ilde konut ve kira fiyatlarında düşüş yaşanacak” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, yıl sonuna kadar yeni bir başvuru ekranının açılacağına işaret ediyor.

Kimler Başvurabilecek? Şartlar Ne Olacak?

Yeni başvuru şartları henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak daha önceki TOKİ projelerinden edinilen tecrübelere göre şu kriterlerin öne çıkması bekleniyor:

Hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması,

Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması,

İlgili il veya ilçede belirli bir süredir ikamet ediyor olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak.

Başvuruların, e-Devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla alınması öngörülüyor. Detaylı şartların ise Bakanlık tarafından kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

En Fazla Konut İstanbul, Ankara ve İzmir’de

250 bin sosyal konut projesinde en yüksek payı büyükşehirler aldı. İhale süreci tamamlanan konutların 128 bini aşkın bölümü İstanbul, Ankara ve İzmir’de inşa edilecek.

İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde toplam 48.416 konut,

Ankara: Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam başta olmak üzere birçok ilçede 13.646 konut,

İzmir: Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa dahil olmak üzere çeşitli ilçelerde 11.325 konut planlandı.

Bu dev yatırım ile birlikte dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması hedeflenirken, aynı zamanda konut piyasasında yaşanan fiyat artışlarının dengelenmesi amaçlanıyor.

Süreçte Son Durum

TOKİ ve Bakanlık kaynakları, başvuru takviminin açıklanması için son hazırlıkların yapıldığını belirtiyor. Projenin, özellikle büyükşehirlerde artan kira ve konut fiyatları karşısında vatandaşlara nefes aldırması bekleniyor.