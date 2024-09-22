Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli ailelere yönelik yeni bir konut kampanyası başlattı. Türkiye genelinde devam eden projelerine ek olarak, 4 şehirde toplam 1.800 konut inşa edilecek. Eylül ayının sonunda başlayacak bu kampanya, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor.

KONUT YAPILACAK ŞEHİRLER BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Ankara, Erzurum, Çorum ve Trabzon’da hayata geçireceği projeler ile 1.800 konut inşa edecek. İşte il il yapılacak konut sayıları:

Ankara: 1.012 konut

Erzurum: 77 konut

Çorum: 364 konut

Trabzon (Ortahisar): 43, 82 ve 38 konut

Bu projeler, özellikle dar ve orta gelirli aileler için önemli bir destek sağlayacak.

Projelerin ihale tarihleri ve detayları ise şu şekilde açıklandı:

Ankara Sincan Yenipeçenek Mahallesi: 1.012 konut ve 24 dükkânlık proje, 24 Eylül 2024 saat 14.30’da ihaleye çıkacak.

Ankara Evren Çıkınağıl Mahallesi: 154 konut ve 2 dükkân için ihale, 27 Eylül 2024 saat 14.30’da yapılacak.

Erzurum Tekman Hürriyet Mahallesi: 77 konut ve 4 dükkânlık proje, 25 Eylül 2024 saat 14.30’da ihale edilecek.

Çorum Sungurlu Manastır Mahallesi: 364 konut, ticaret merkezi ve cami projesinin ihalesi 26 Eylül 2024 saat 14.30’da düzenlenecek.

Trabzon Ortahisar Çömlekçi Mahallesi: 2. etapta yer alan toplam 236 konut ve 56 dükkânlık projenin ihalesi, 27 Eylül 2024 saat 14.00’te yapılacak.

Bu projeler, dar gelirli vatandaşların uygun şartlarla konut sahibi olmasına olanak tanıyacak ve Türkiye genelindeki konut sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor.