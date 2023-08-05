Yıllardır TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar aidatlar konusunda süregelen sorunlardan yakınmaktaydılar. Ancak son yapılan yüzde 100'lük zam, sakinlerin dayanışma ruhunu daha da artırdı ve birçok kişi bu duruma itiraz etmeye başladı. Yozgat'ın eski cezaevi bölgesinde bulunan TOKİ Konutları'nda yer alan daire sahipleri daha önce 250 lira olan aylık aidat bedelinin 500 liraya yükseltilmesine tepki gösterdi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı geçtiğimiz ay konu hakkında yaptığı açıklamada Temmuz ayı itibarıyla yüzde 30'luk bir aidat artışının beklendiğini ve bunun yüzde 34'ün üzerindeki artışların fahiş olduğunu belirtmişti. Ayrıca bakanlık ile işbirliği yaparak site aidatları için tavan sınırlaması konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etmişti. Bu gelişme aidatların makul sınırlar içinde kalmasını amaçlayan bir adım olarak görülmekteydi.

Sandalcı ayrıca aidat zamlarına itiraz süreçleri hakkında da bilgi vermişti. Yöneticilerin yeni aidatları belirlerken Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili maddesine göre hareket ettiğini belirtmişti. Kat maliklerinin bu zamana kadar ödedikleri ücretlerin enflasyon ve asgari ücret zamları ile uyumlu olması durumunda itiraz etmelerine gerek olmadığını söylemişti.

Ancak fahiş zamlar söz konusu ise kat maliklerinin 7 gün içinde itiraz hakkının olduğunu vurgulamıştı. İtirazın mahkemeye değil tebliği yapana. Yani 7 gün içinde yöneticiye yapılmasını gerektiğini belirtmişti.

TOKİ Konutlarındaki aidat zamlarıyla birlikte gelen bir diğer tartışma noktası da asansörlerin kırmızı etiket alması sonucu daire başı 2 bin 500 lira toplanacak olmasıydı. Bu durum daire sahipleri arasında büyük rahatsızlık yarattı. Vatandaşlar konutlarının yapım aşamasından itibaren yaşadıkları zorlukları ve teslimat gecikmelerini dile getirerek, böylesine yüksek bir asansör bedelinin kabul edilemez olduğunu savundular.

Vatandaşlar; "Ayrıca Toki Konutlarındaki asansörlerin kırmızı etiket almalarından dolayı daire başı 2 bin 500 lira toplanacağı da vatandaşlara bildirildi. Ancak Tokide yaşayan vatandaşlar; "Bu dairelerin zaten yapılması bir dert, oturması başka bir dert. Dairemiz bize teslim edilene kadar yıllar geçti, inşaat sürecinde birden fazla müteahhit yarım bırakıp kaçtı. Geç teslim aldık ve başlangıçta hak mahrumiyeti yaşadık. Oturmaya başladığımızdan günden beri gerek işçilik gerek malzeme kaynaklı bir çok sorun yaşadık. Zaten asansörlerimiz de doğru düzgün çalışmıyordu. Bir hafta çalışıyorsa iki hafta duruyordu. Kaç kişi asansörde kaldı. Biz bu zamana kadar Yozgat genelinde çoğu binanın aidatından daha fazla olarak 250 TL ödüyorduk. Verdiğimiz bu bedelde asansörlerin düzenli bakımları için de pay var. Ancak doğru düzgün teslim edilmeyip, doğru düzgün bakımları yapılmayan asansörlerin yenileme paralarını da bize yüklüyorlar. Aidatımıza yüzde 100 zam geldiğini öğrendiğimiz an bir de daire başı 2 bin 500 lira asansör bedeli ödeyeceğimizi öğrendik. Böyle bir yönetim anlayışı olamaz." diyerek tepki gösterdiler.

Yozgat'taki TOKİ Konutlarındaki yüzde 100'lük aidat zammı ve asansör yenileme bedeli tartışmaları vatandaşlar arasında büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda. Bu durum konut sahiplerinin aidatlarının makul düzeylerde tutulması ve yaşanan sorunların çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapma ihtiyacını bir kez daha gözler önüne seriyor. Alpaslan Demir