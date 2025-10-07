Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, beldede 2. Etap TOKİ konutları bölgesinde asfalt yol çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Başkan Akdemir, çalışmaların vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla planlandığını belirterek, yol altyapısının güçlendirilmesinin bölgedeki yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

Akdemir, çalışmalar kapsamında mevcut yolların asfaltlanacağı, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol düzenlemeleri ve bakım faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Akdemir, “Doğankent’in her köşesinde hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdürüyoruz. 2. Etap TOKİ konutları bölgesindeki asfalt çalışmalarıyla hem ulaşımı kolaylaştırmayı hem de modern ve güvenli bir altyapı sunmayı hedefliyoruz. Doğankent için durmadan çalışıyoruz” dedi.