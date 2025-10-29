Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan dev konut kampanyasıyla Yozgat dahil 81 ilde düşük ve orta gelirli vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı konutlar inşa edilecek.

TOKİ’nin yaptığı son açıklamaya göre, başvurular 10 Kasım 2025’te başlayacak ve 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru işlemleri yalnızca resmî kanallar üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru Yöntemi ve Ücreti Belli Oldu

TOKİ’nin duyurusunda, sosyal konut projesine başvuruların e-Devlet, T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Emlak Katılım Bankası aracılığıyla alınacağı belirtildi.

Başvuru bedeli 5 bin TL olarak açıklandı. Kurum, vatandaşları sahte sosyal medya hesapları, linkler ve internet sitelerine karşı uyararak, “Başvurular sadece resmî platformlar üzerinden yapılmalıdır” uyarısında bulundu.

81 İlde 500 Bin Konut İnşa Edilecek

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut, Türkiye’nin dört bir yanında, nüfus yoğunluğu ve ihtiyaç durumuna göre dağıtıldı.

En fazla konut İstanbul’a ayrılırken, 100 bin konutun bu şehirde yapılacağı açıklandı.

Büyük şehirlerin yanı sıra, kırsal bölgelerde de dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni yerleşim alanları oluşturulacak.

TOKİ Yozgat'a kaç konut yapacak?

TOKİ Yozgat’a 2 bin 858 konut yapacak.

Yozgat Merkeze 630, Akdağmadeni’ne 200, Akdağmadeni Belekçehan’a 63, Akdağmadeni Oluközü’ne 50, Aydıncık’a 47, Boğazlıyan’a 200, Boğazlıyan Sırçalı’ya 60, Boğazlıyan Uzunlu’ya 63, Boğazlıyan Yamaçlı’ya 63, Çandır’a 70, Çayıralan’a 94, Çekerek’e 120, Çekerek Özükavak’a 47, Kadışehri’ne 100, Saraykent ve Ozan’a 100, Sarıkaya’ya 110, Sarıkaya Karayakup’a 47, Sorgun’a 300, Sorgun Çiğdemli’ye 94, Sorgun Yeniyer’e 50, Şefaatli’ye 100, Yenifakılı’ya 60, Yerköy’e 190 olmak üzere toplam 2 bin 858 konut Yozgat’a kazandırılacak.

Kampanyadan Kimler Yararlanabilecek?

Projeden kiracılar, hiç evi olmayan vatandaşlar ve dar gelirli aileler yararlanabilecek.

Konutlar uygun fiyat ve uzun vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

Amaç, hem barınma ihtiyacını karşılamak hem de istihdam, üretim ve inşaat sektörünü canlandırarak ekonomiye katkı sağlamak.

TOKİ yetkilileri, projenin yalnızca konut üretimi değil, yaşanabilir mahalleler oluşturma vizyonu taşıdığını belirtiyor. Her bölgede sosyal donatılar, yeşil alanlar, okul, sağlık ocağı ve mahalle konakları yer alacak.

Uygun Ödeme Planı ve Uzun Vade İmkanı

Sosyal konutlar için düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme planı uygulanacak. TOKİ, ödemelerin aidat seviyesinden düşük taksitlerle yapılacağını ve vatandaşların bütçesine göre kolaylık sağlanacağını açıkladı.

TOKİ’den Vatandaşlara Uyarı

TOKİ, sosyal medya ve internet üzerinden dolaşan sahte duyurulara karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, “TOKİ tarafından açıklanmayan hiçbir başvuru bağlantısına, SMS veya e-posta linkine tıklamayınız. Resmî bilgiler yalnızca toki.gov.tr adresinden paylaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Başvuru Özeti

Tarih: 10 Kasım – 19 Aralık 2025

Başvuru Kanalları: e-Devlet, Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası

Başvuru Bedeli: 5.000 TL

Toplam Konut: 500.000 (81 ilde)

Başvuru Hakkı: Kiracılar, evi olmayan vatandaşlar