Kampanya kapsamında yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanı sunulurken, satışa çıkarılan konutların başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.

Başvurular Sadece Banka Şubelerinden Yapılacak

TOKİ’nin yürüttüğü bu geniş kapsamlı kampanyaya başvurular yalnızca Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden kabul ediliyor. Satış işlemleri, TOKİ iştiraki olan Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talimatıyla Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesiyle hayata geçirilen proje, özellikle barınma ihtiyacının arttığı büyükşehirler ve gelişen kent merkezlerinde dar ve orta gelirli vatandaşlara konut sahibi olma fırsatı sunmayı hedefliyor.

Başvuru Takvimi Açıklandı

Konutlar, müzayede yöntemiyle satışa sunuluyor. Başvurular il bazında belirlenen tarihlerde alınacak ve belirtilen tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecek. Şu ana kadar belirlenen bazı illerdeki başvuru tarihleri şu şekilde:

Aydın: 27 Temmuz – 1 Ağustos

Konya: 25 – 31 Temmuz

Çorum: 14 – 25 Temmuz

Kayseri & Diyarbakır: 21 – 25 Temmuz

Bu tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Türkiye Genelinde Yoğun İlgi

Kampanyanın kapsamı oldukça geniş. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Kars, Tunceli, Gümüşhane, Sinop ve Karabük dahil olmak üzere toplam 35 ilde konut satışları başladı. Satışların başlamasıyla birlikte vatandaşların ilgili bankalara ve Emlak Yönetim sistemine yoğun başvurularda bulunduğu bildirildi.

Ödeme Planı: Peşinat ve Vade Seçenekleri

Konutlar, %25 peşinat ödemesiyle alınabiliyor.

Kalan tutar ise 72 aya kadar vadelendirilebiliyor.

Peşinat ödemesi, başvurunun resmi olarak geçerli sayılması için zorunlu tutuluyor.

Başvuru Şartları Açıklandı

TOKİ, kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartlarını da netleştirdi:

Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması,

18 yaşını doldurmuş olması,

Bazı illerde, başvuru sahibinin ilgili şehirde ikamet ediyor olması veya ikamet geçmişinin bulunması gerekebiliyor.

Müzayede sürecine katılmak isteyenlerin, belirlenen tarihlerde ön başvuru yapmaları ve peşinatlarını yatırmaları şart koşuluyor.

Barınma Krizine Karşı Sosyal Konut Atağı

Uzmanlar, TOKİ’nin bu adımının özellikle barınma krizinin yaşandığı kentlerde önemli bir sosyal konut açığını kapatmaya yönelik olduğunu belirtiyor. Dar gelirli kesimlerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak bu tür kampanyaların, sosyal devlet ilkesi açısından da kritik önemde olduğu vurgulanıyor.