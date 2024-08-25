Sürekli esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Altuntaş, Mozaik Kafe’de düzenlenen programda TOKİ İş Merkezin de işyerleri olan esnaflarla buluştu.

Esnafla düzenli olarak bir araya gelmenin ve onların taleplerini dinlemenin, yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet sunmasının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Altuntaş, Esnafın yerel ekonominin can damarları olduğunu ve onların ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşmanın, Yozgat’ın ticari yaşamını daha da güçlendireceğini belirtti.

Program sonunda, esnaflar Altuntaş’a, TOKİ İş Merkezi'ndeki işyerlerinin durumu ve gelecekteki beklentileri hakkında bilgi vererek, desteği için teşekkür etti.

Altuntaş, Yozgat esnafının ekonomik anlamda şehrin lokomotifi olduğunu vurgulayarak, gelecekte de esnafla olan iletişimini sürdüreceğini ve onların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

“VEKİLLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR”

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’ın da Yozgat ve hemşehrileri için gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Altuntaş, “Sayın vekillerimiz, Yozgat’ın kalkınması ve gelişmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor. Gerek Yozgat’ta gerekse mecliste, bakanlar nezdinde girişimlerde bulunmaları şehrimiz ve vatandaşlarımız açısından büyük önem taşıyor” dedi.

AK Parti’nin genel vizyonuna da atıfta bulunan Başkan Altuntaş, “AK Parti milletimizin partisidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Yozgat’ımız ve ülkemiz her alanda gelişim sürecini devam ettiriyor. Dünya ülkelerinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar maalesef ülkemizi de etkilemektedir. Hiç kimsenin endişesi olmasın, AK Parti kurulduğu günden bu yana eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye her alanda olduğu gibi yine Yozgat’ımızı ilklerle buluşturmaya devam edecek. Bizler de AK Kadrolar olarak tüm teşkilatlarımızla birlikte gece gündüz demeden; durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.