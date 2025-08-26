Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılı sosyal konut satışları kapsamında 8 ilde başvuruları almaya başladı. Başvurular, e-Devlet kapısı ve banka aracılığıyla yapılabilecek.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı sosyal konut satışlarının sürdüğü ve 25 Ağustos itibarıyla bazı illerde başvuruların başladığı duyuruldu. Başvurular, yalnızca hiç evi olmayan vatandaşlar tarafından yapılabilecek.

Kimler Başvurabilecek?

Başvuru yapacak vatandaşların üzerine herhangi bir konut bulunmaması gerekiyor. Gelir şartı aranmayan projelere; asgari ücretliler, emekliler, işçiler ve memurlar başvurabilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran herkes, başvuru hakkına sahip olacak. Başvuruların geçerli sayılabilmesi için başvuru yapılan ilde en az 1 yıldır ikamet etmek ya da nüfus kütüğünün o ilde kayıtlı olması şartı aranıyor.

Konutların Özellikleri

Projede yer alan daireler 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa ediliyor.

2+1 daireler: 66 ila 86 metrekare büyüklüğünde.

3+1 daireler: 105 ila 120 metrekare büyüklüğünde.

Vatandaşlar, kira öder gibi 7 bin 500 ila 9 bin lira arasında değişen taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Başvuruların Alındığı İller

Uşak

Hatay

Kocaeli

Bursa

Erzurum

Adana

Antalya

Elazığ

Sosyal Konut Hamlesi 81 İlde Yayılacak

TOKİ, deprem bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye’de yeni sosyal konut projelerine başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2025’te, Yozgat dahil olmak üzere 81 ili kapsayacak sosyal konut hamlesini açıklaması bekleniyor.