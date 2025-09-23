TOKİ’nin arsa satışında ikamet şartı uygulanmayacak ve adaylar, istedikleri ilden arsa alabilmek için başvuru yapabilecek. Başvurular, 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık olacak.

Emlak Yönetim’in resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre, arsa satışı yapılacak iller şöyle:

Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yalova, Van.

TOKİ, il il arsa fiyatlarını da açıkladı. İki ayrı duyuruda yayınlanan arsalar toplam 43 ilde satışa sunulacak. Bazı illerde fiyatlar uygun seviyelerde tutulurken, bazı illerde ortalama piyasa fiyatlarına satış yapılacak.

Başvuruların ne zaman başlayacağı ve ödeme koşullarıyla ilgili bilgiler, TOKİ ve Emlak Yönetim’in resmi internet sitelerinden takip edilebilecek. Adaylar, istedikleri ilde kendi evlerini yapmak için arsa başvurusunda bulunabilecek.

Detaylı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ulaşılabilirsiniz.