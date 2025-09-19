Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, arsa satışlarının 29 ilde gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada ikamet şartı aranmadan başvuru yapılabileceği ifade edildi.

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya olurken, Yozgat listede yer almadı.

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, başvurular internet üzerinden veya telefon aracılığıyla yapılabiliyor. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr adreslerinden ulaşılabiliyor. Başvuru ve bilgi hattı olarak 0212 608 15 00 numaralı telefon kullanılıyor.

TOKİ, kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara aylık 4 bin TL taksit seçeneğiyle ödeme kolaylığı sağlıyor. Uzun vadeli ödeme imkanıyla vatandaşlar, arsalarına sahip olabilecek.