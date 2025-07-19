Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetindeki 36 ildeki toplam 245 arsayı açık artırma yoluyla satışa sunacak.

Açık Artırma 4 Ağustos’ta Yapılacak

Açıklamaya göre, arsa satışları 4 Ağustos Pazar günü saat 10.30’da Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek açık artırmayla gerçekleştirilecek. Dileyen alıcılar, www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi üzerinden de teklif verebilecek.

Satışa çıkarılan arsalar; konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik, sosyal kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyonu alanı niteliği taşıyor.

Alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vade imkânıyla alabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

Muhammen Bedel 15,7 Milyar Lira

Toplam 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki taşınmazların muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 lira olarak belirlendi. Satışa sunulan arsalar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak illerinde bulunuyor.

TOKİ’nin açık artırmayla satışa çıkaracağı iller arasında Yozgat yer almadı.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet siteleri ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.