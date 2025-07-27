Kampanya kapsamında satışa sunulan konutlar, yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade seçeneğiyle vatandaşlara sunuluyor. Başvurular yalnızca Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla kabul ediliyor.

Kampanya kapsamında satışa çıkan konutların başlangıç fiyatı 1.800.000 TL olarak belirlendi. Dar ve orta gelirli vatandaşları hedef alan kampanya, Emlak Yönetim aracılığıyla yürütülüyor.

Projeler müzayede yöntemiyle satışa sunulacak. Ödeme planlarında esneklik sağlanırken, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların ön başvuru yapması ve peşinat ödemesi gerekiyor.

Başvurular İçin Tarihler Belli Oldu

Konut satışlarının yoğun ilgi gördüğü illerden bazıları ve başvuru tarihleri şu şekilde:

Aydın: 27 Temmuz – 1 Ağustos

Konya: 25 – 31 Temmuz

Çorum: 14 – 25 Temmuz

Kayseri ve Diyarbakır: 21 – 25 Temmuz

Belirtilen tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecek.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Antalya, İzmir, Erzurum, Kars, Tunceli, Gümüşhane, Sinop ve Karabük’ün de aralarında bulunduğu toplam 35 ilde başvurular alınmaya başlandı.

Başvuru Şartları

Kampanyaya başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bazı illerde başvuru için ikamet şartı da aranıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesiyle başlatılan kampanya, barınma ihtiyacına çözüm sunmayı hedefliyor.