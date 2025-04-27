TOKİ, 250 bin sosyal konut yapacağını açıkladı. Başvurular yıl sonunda başlayacak. Yozgat da projeye dahil olan iller arasında yer alıyor. İşte başvuru şartları ve illerin tam listesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut hamlesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılı sonunda başlayacak kampanya kapsamında, Türkiye genelinde 250 bin sosyal konut yapılması planlanıyor. TOKİ'nin bu büyük projede, Yozgat da dahil olmak üzere 81 ilde konut inşa edeceği belirtildi.

Bakan Kurum, “Yıl sonunda bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatacağız. Evi olmayan gençlerimiz ve emeklilerimiz bu projeyle ev sahibi olabilecek” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl 250 bin sosyal konut inşa edilmesiyle başlayan proje, 2023-2028 yıllarını kapsayan planla birlikte toplamda 500 bin konut hedefiyle devam edecek.

Yozgat'ın da dahil olduğu illerde yapılacak bu yeni konutlar için başvuruların 2025 yılı sonunda alınması bekleniyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak ve Kasım ya da Aralık ayında duyurulacak.

HANGİ İLLERDE KONUT YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılacak 250 bin sosyal konutun yer alacağı iller arasında Yozgat da yer almakta. İşte konut yapılacak illerin tam listesi:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal konut başvurusu yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru yapacağı ilde en az 1 yıldır ikamet etmesi veya nüfus kaydının orada olması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yapan kişinin kendisi, eşi veya velayetindeki çocukları üzerine herhangi bir konut bulunmamalı ve hane halkı geliri dar gelirli grubunda olmalıdır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ sosyal konut başvuruları, 2025 yılı sonunda e-devlet üzerinden alınmaya başlanacak. Başvuru tarihinin Kasım ya da Aralık ayında duyurulması bekleniyor.