Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik konut satışları için başvuruları almaya başladı. Başvurular belirlenen tarihler arasında yetkili banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Başvuru Sahiplerinde Şu Şartlar Aranacak:

Kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları adına Türkiye sınırları içinde tapulu bağımsız konut bulunmaması.

Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak.

T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

Hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek.

Başvuru ilinde son bir yıldır ikamet etmek veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.

Başvurular için 10 bin TL başvuru bedeli yatırılması gerekiyor.

Satış Yapılacak İller ve Başvuru Takvimi

Gaziantep – Nizip Kızılcakent Mahallesi’nde toplam 3 etapta 1.000’in üzerinde konut satışa çıkacak. Başvurular 4-13 Ağustos 2025 arasında Halkbank şubelerinden yapılacak. Kura 20 Ağustos’ta çekilecek.

Mardin – Midyat Ortaçarşı Mahallesi’nde 14 adet 2+1 konut satışa sunulacak. Başvurular 6-13 Ağustos’ta Halkbank şubelerinden alınacak. Kura 20 Ağustos’ta.

Ankara – Evren ilçesinde 92 adet 2+1, 15 adet 3+1 konut satışa çıkacak. Başvuru tarihleri 4-15 Ağustos, kura 25 Ağustos’ta yapılacak.

Eskişehir – İnönü İsmetpaşa Mahallesi’nde 66 konut için kura 20 Ağustos’ta çekilecek.

Çankırı – 190 konut için başvurular 11-15 Ağustos’ta yapılacak, kura 21 Ağustos’ta.

Sivas – Merkez ve Akıncılar ilçelerinde toplam 158 konut satışa çıkacak. Başvurular 11-15 Ağustos’ta. Kuralar 20 ve 21 Ağustos’ta çekilecek.

Kilis – Deveciler ve Atatürk Mahallelerinde toplam 1.700’e yakın konut için başvuru alınacak. Tarihler 11-15 Ağustos, kura 21 Ağustos’ta.

Antalya – Akseki Yarpuz Mahallesi’nde 35 konut satışa sunulacak. Başvurular 18-22 Ağustos’ta yapılacak.

Adana – Kozan ilçesinde 14 konut satışa çıkacak. Başvuru 18-22 Ağustos’ta, kura 29 Ağustos’ta.

Elazığ – Palu ilçesinde 85 konut için başvurular 20-27 Ağustos’ta yapılacak, kura 3 Eylül’de çekilecek.

Hatay – Yayladağı ilçesinde 236 konut satışa sunulacak. Başvurular 18-29 Ağustos’ta yapılacak, kura 5 Eylül’de.

Kura ve Sözleşme Süreci

Konutlar kura yöntemiyle satılacak. Kura çekilişleri noter huzurunda yapılacak ve TOKİ’nin YouTube kanalından canlı yayımlanacak. Asil hak sahipleri belirtilen tarihlerde sözleşme imzalayacak. Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalamaması durumunda, yedek hak sahipleri devreye girecek.

TOKİ’nin diğer illerdeki projeleri için başvuru takvimi ve detaylar www.toki.gov.tr adresinden takip edilebilecek.