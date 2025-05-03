Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 5 Mayıs'ta başlayacak başvurularla 2+1 ve 3+1 tipinde ev satışına çıkacak. Konutlar, 11-12 bin TL taksitle satılacak. Satış yapılacak iller ve başvuru şartları detaylarıyla açıklandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 5 Mayıs itibarıyla 2+1 ve 3+1 tipinde ev satışına başlayacak. Yapılan son dakika açıklamasına göre, başvurularla birlikte 11-12 bin TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunulacak.

TOKİ'nin konut satışları, özellikle orta gelirli vatandaşları hedef alıyor. Satışa sunulacak 2+1 daireler 80-90 metrekare, 3+1 daireler ise 100-120 metrekare arasında olacak.

Başvurular, 5 Mayıs tarihinde başlayacak olup, başvuru sahiplerinin bazı şartları taşıması gerekecek. Başvuruda bulunacak vatandaşların, kendileri, eşleri ve velayetindeki çocukları üzerine Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının olmaması gerekiyor. Ayrıca, TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmaları şartı aranacak. Başvuru yapacak kişilerin T.C. vatandaşı olmaları ve 18 yaşını doldurmuş olmaları da şartlar arasında yer alacak.

Bir kişi, yalnızca kendisi, eşi ve velayetindeki çocukları adına bir başvuru yapabilecek. Aynı hane halkı adına yapılan birden fazla başvuru geçersiz sayılacak.

KONUT SATIŞI YAPILACAK İLLER VE FİYATLAR:

Konut satışları, çeşitli illerde yapılacak. TOKİ'nin açıklamasına göre, konutlar şu illerde satışa sunulacak:

Denizli: 2+1 ve 3+1 konutlar

Diyarbakır: 2+1 konutlar

Başvuru ve satış fiyatları ile ilgili detaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesinden öğrenilebilir.

Yozgat ili, şu an için konut satışlarının yapılacağı iller arasında yer almıyor. Diğer iller için ise konut başvuruları kısa süre içinde açıklanacak.