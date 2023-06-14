15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Turkuaz Salon’da yapılan seminerin açılışına Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temur, Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Kaya, akademisyenler, serbest muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı.

"Onlar fedakârca çalışıyor"

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temur konuşmasına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın selam ve muhabbetlerini ilettiğini belirterek, "Devletin birçok kamusal hizmeti yerine getirirken vergiler üzerinden planlama yapıyor. Verginin hazineye intikalinde serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin köprü vazifesini en iyi şekilde gerçekleştiriyor. Onlar fedakârca çalışıyor" dedi. İHA