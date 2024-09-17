Tokat’ta Erapan Orman Ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen iki itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti.

Erbaa ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Erapan Orman Ürünleri fabrikasında çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. İddiaya göre, işçilerin çalıştığı sırada fabrika içerisindeki elektrik panosundan aniden alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın içerisinde bulunan ürünlere de sıçrayarak yayılmaya başladı. Alevlerin fabrikanın içini sarmasıyla, yoğun siyah duman her yeri kapladı. Yangını fark eden fabrika çalışanları, hızla elektrik şalterini indirip itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını önleyerek kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye erine ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangının çıkış anı ise fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.