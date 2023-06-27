Edinilen bilgilere göre; Kaza, Tokat’ın Erbaa ilçesi Değirmenli kavşağı mevkiinde tek taraflı olarak gerçekleşti. M.A. idaresinde İstanbul’dan Ordu istikametine bayram gezmesi için gitmekte olan 52 AD 604 plakalı Fiat doblo marka araç değirmenli kavşağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç yan yattı. Kaza sonucunda araçta bulunan 5 kişiden S.A., E.K., M.K. ve araç sürücüsü M.A. olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İHA