Yapay zekâya Türkiye’de 81 ilin rakipleri soruldu. Yapay zekânın cevapları ise gündem oldu. Peki, Tokat’ın rakibi ne oldu? İşte cevabı:

Son günlerde gündemi sarsan yapay zeka analizlerine bir yenisi daha eklendi. Bu analizler büyük bir ilgiyle takip edilirken, Tokat'ın rakibi hangi şehir olarak belirlendi? İşte yanıtı:

Yapay zeka sorulan ve alınan cevaplar son günlerde gündem olmaya devam ediyor. Yapılan son araştırmada ise yapay zekâya Türkiye’de 81 ilin rakiplerinin hangi şehirler olduğu soruldu. Sorulan sorunun cevapları ise viral oldu. Cevaplar haberimizde:

Yapay zekâya, Türkiye'deki 81 ilin birbirleriyle olan rekabeti soruldu. Bu soruların içinde yer alan Tokat'ın rakip şehri Sivas olarak belirlendi.

TOKAT’A RAKİP YOK

Ancak dikkat çeken bir detay ise yapay zeka tarafından Tokat'a rakip olarak herhangi bir şehir gösterilmemiş olması. Rakibi Sivas olan Tokat’a hiçbir şehrin rakip olarak gösterilmemesi ise akılları karıştırdı. Yapay zeka Tokat’a rakip yazmadı.

DİĞER ŞEHİRLERİN RAKİPLERİ

Yapay zeka analizine göre diğer şehirlerin rakipleri ise şu şekilde belirlendi: Yozgat'ın rakibi Sivas, Kırşehir'in rakibi Aksaray, Sivas'ın rakibi Kayseri, Amasya'nın rakibi Tokat, Nevşehir'in rakibi Kayseri ve Kayseri'nin rakibi Eskişehir olarak sıralandı. (Melike Aslı Arslan)