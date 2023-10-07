Tahmini Okuma Süresi: dakika

Osmanlı döneminde Türkiye'nin farklı illerinin isimleri merak edilip ve araştırılıyor Tokat’ın Osmanlı dönemindeki ismi de merak ediliyor. İşte Tokat’ın Osmanlı dönemindeki ismi…

81 ilin Osmanlı dönemindeki isimleri bir haritada toplandı. Türkiye'deki bu şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerinin neler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu? İllerin Osmanlı'daki adı, memleketinin eski ismini öğrenmek isteyenler tarafından merak konusu oldu. Tüm şehirlerin Osmanlı'daki ismi bir görselde toplandı. İşte Tokat’ın eski ismi...

TOKAT’IN OSMANLI'DAKİ ADI NEYDİ

81 ilin Osmanlı'daki adı bir haritada toplandı. Tokat’ın Osmanlı dönemindeki isminin de yer aldığı harita yayınlandı. Haritaya göre Tokat’ın Osmanlı dönemindeki adı: “Hit. Dokeia”

BAZI İLLERİN OSMANLI'DAKİ ADI İSE ŞÖYLE:

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şehirlerin Osmanlı dönemine ait isimlerini öğrenmek isteyenler için hazırlanan harita, bu tür bilgilere ulaşmayı kolaylaştırıyor. Örneğin, Kayseri Osmanlı döneminde "Kayseriyye," Erzurum "Erzenü'r-Rum," Hakkari "Çölemerik," Çanakkale "Kale-i Sultaniye," Denizli "Lazkiye," Balıkesir "Karesi," Ordu ise "Bucak" olarak adlandırılıyordu.