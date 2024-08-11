Yozgat’a bağlı olan o ilçe daha önceden Tokat’ın bir köyü olarak tarihe geçmiştir. Tokat’ın o köyü şimdilerde Yozgat’ın bir ilçesidir.

Yozgat'ın kuzeydoğusunda yer alan Kadışehri, tarihi ve coğrafi özellikleriyle dikkat çekmektedir. İlçenin doğusunda Tokat'ın Artova ve Sivas'ın Yıldızeli ilçeleri, güneyinde Akdağmadeni ve Saraykent, batısında Çekerek, kuzeyinde ise Tokat'ın Zile ilçesi bulunmaktadır. Kadışehri, 23 Aralık 1920 tarihinde çıkarılan 78 sayılı İlisu, Devecidağı ve Artıkova Kazaları Teşkiline Dair Kanun ile "Devecidağı" adıyla ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Ancak, 30 Mayıs 1926 tarihli ve 877 sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanunu ile "Kadışehri" adıyla yeniden nahiye (bucak) olmuştur. Tokat’a bağlı bir nahiye olarak varlığını sürdüren Kadışehri, 9 Mayıs 1990 tarihinde 3644 sayılı kanunla yeniden ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Kadışehri, hem tarihi geçmişi hem de stratejik konumuyla Yozgat'ın önemli ilçelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle Kadışehri, turizm ve yatırım açısından potansiyel taşımaktadır.