Bünyesinde Boğazlıyan Şeker Fabrikasını da bulunduran Kayseri Şeker, 2025 yılı üretim sezonunun ilk pancar ekimini Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirdi. Sezonun ilk pancar tohumları, düzenlenen törenle dualar eşliğinde toprakla buluşturuldu.

Kayseri Şeker, pancar ekim etkinlikleri kapsamında düzenlediği programların ilkini Yeşilhisar’da düzenlerken, üreticilerin her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu yılki ekim törenine; Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Bedirhan Beyoğlu, İyi Parti İlçe Başkanı Ömer Semerci, Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ömer Güngör, Sulama Birliği Başkanı Asım Öztoprak, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ve bölge çiftçileri katıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, törende yaptığı konuşmada, “Bu bölgede geçtiğimiz günlerde yaşanan don afeti sonrasında, şeker pancarı tarımının daha da değerli ve önemli hale geldiğini görüyoruz. Bu yıl da kazasız ve afetsiz bir sezon diliyorum” dedi. Ayrıca, Kayseri Pancar Kooperatifi'nin seçimli genel kurulunun 28 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu ve çiftçilerin büyük bir katılımla bu sürece sahip çıkacağına inandığını belirtti.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise, “Bereketli bir yıl olmasını diliyor, inşallah hayırlı bir ekim dönemi başlatıyoruz” diyerek, ekim sürecinin bereketli olmasını temenni etti.

Kayseri Şeker, bu yıl da tarımın gelişmesine ve bölge ekonomisine katkı sağlamak için emek ve birlik içinde çalışmaya devam edecek.