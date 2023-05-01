Bünyesinde Tokat, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Amasya illerini barındıran Kayseri Şeker tarafından yapılan şeker pancarı ekimi yapıldı.

Kayseri Şeker tarafından 2022-2023 Kampanya döneminde 700 pancar ekicisiyle 220 bin ton şeker pancarı üretimi için çiftçiler ile sözleşme imzalanmıştı.

Develi'de sulu ve susuz tarım alanlarında çerezlik kabak çekirdeği, slajlık mısır, danelik mısır, patates, yonca, yem bitkileri gibi alternatif ekim bakımından gelişen çeşitliliğe rağmen şeker pancarı tercih edilen ürünler arasında öncü olmaya ve toprakla buluşmaya devam ediyor. 2023 kampanya döneminde Develi'nin Zile bölgesinde Süleyman Boz'un pancar tarlasında pancar tohumları dualar eşliğinde toprakla buluştu. Pancar ekim törenine Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Tomarza Ziraat Odası Bşk. Sami Nalbant, Develi Taşıyıcılar Koop. Bşk. Emin Öztürk, Muhtarlar ve bölge çiftçileri

katıldı. Pancar ekim gününde Develi Müftüsü Emin Patan tarafından yapılan dualar eşliğinde ekim yapıldı. Etkinlikte tarla sahibi Süleyman Boz tarafından kazanla süt pişirilirken Başkan Akay tarafından misafirlere ikram edildi.

Kayseri Şeker yöneticilerinin pancar ekim alanına gelişinde pancar ekicisi çiftçilerden atlı bir gurubun atlarıyla karşılayıp atlar eşliğinde uğurlamaları dikkat çekti. İHA