Türkiye'nin sebze ve meyve üretim merkezlerinden olan Manisa Alaşehir'de domates hasadı için gün sayılıyor. Ülke ekonomisine de katkı sağlayan dört mevsimlik sebze ve meyveler, ihracatta da ilk sıralarda yer alıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve elli yıldır çiftçilik ile ilgililenen Sedat Güleç domateslere çocuk gibi baktığını ve hasat zamanına az kaldığını söyledi. Domates ekiminin ilkbahar aylarında yapıldığını söyleyen Güleç," ekim zamanı domatesine göre de değişir, hava ısınmaya başladı mı tohum toprağa düşer, sevgiyle ilgilenir her gün gelir bakarım" dedi.

"Ürünler bu yıl verimli ve kaliteli"

Üretimden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Güleç, domateslerde beklenen rekoltenin yüksek olduğunu belirtti. Sezonu memnun kapatacaklarını söyleyen domates üreticisi Sedat Güleç, "büyük emeklerler ile yetiştirdiğimiz domatesler sofralara gün sayıyor, üretim bizi tüm çiftçiler gibi memnun ediyor, meyvelerini toplamaya başladığımız ürünlerimizle, emeğimizi büyüttüğümüzü de görünce mutlu oluyoruz, bereketi bol olsun" diyerek sözlerini noktaladı. Duygucan Baloğlu