Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) işbirliği ile gerçekleştirilen “Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Bilim 2023” etkinlikleri başladı. Bu çerçevede, Tokat İl MEM tarafından belirlenen 30 ortaokul öğrencisi 1 hafta süresince üniversitedeki çeşitli etkinliklere katılacak. Etkinlikler bilim, sanat, kültürel etkinliklerden oluşan toplam 11 alanda gerçekleştirilecek. “Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Bilim 2023” etkinlikleri, ortaokula devam eden öğrencilere doğa, kültür, spor, sanat ve bilim etkinliklerini sevdirmek, çocukların bilimsel araştırma süreçlerine ilişkin tecrübeler elde etmelerini sağlamak ve planlanan etkinliklerle çocuklarda gizli kalmış ilgi ve becerileri açığa çıkarmak maksadıyla yapılacak.

Etkinlikler çerçevesinde, "Değerler Temalı Tasarım Etkinliği, Artırılmış Gerçeklik, Benzerlik ve Uzunluk Ölçme, Müziğin Dünyasına Yolculuk" faaliyetleri düzenlenecek. Öğrenciler Üniversite kampüslerinde bulunan Güneş Enerjisi Santrali, Kompost Üretim Merkezi, Ziraat Fakültesi Uygulama Bahçesi, Killik Rüzgar Enerji Santrali ve Almus Hidroelektrik Santraline de geziler gerçekleştirecek. İHA