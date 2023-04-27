Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakanlar ve milletvekillerinin katılımı ile önceki gün Yozgat'ta gerçekleştirilen Yüksek Hızlı Tren Açılışı'nda Türkiye'nin yerli ve milli arabası TOGG sergilendi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, "Seri üretimine ve teslimine başlanan Türkiye'nin otomobili Togg'u Yozgat'ta inceleme fırsatı bulduk. Ülkemizin 60 yıllık hayalinin gerçekleştirilerek yollarda olması bizler için gurur kaynağıdır" dedi.

Coşar, "Ülkemizin gururu, yerli ve milli markamız Togg’un yolu açık olsun, tekerine taş değmesin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli ve milli arabası TOGG Yozgat'ta vatandaşların ilgisi yoğun olurken, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi.

Vatandaşlar, "Ülkemizin yeni yüzyılına girerken ülkeleri kıskandıran dev projelerin gururunu yaşıyoruz. TOGG da onlardan biri. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bir zamanlar hayal olan dev projeleri gerçeğe dönüştürüyor" ifadelerini kullandılar. Haber Merkezi