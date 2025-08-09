Türkiye’de üretilen elektrikli otomobiller için sunulan özel finansman imkanlarından yararlanan TOGG, 48 ay vade seçeneğiyle sıfır otomobil satışını sürdürüyor. Mevcut piyasa koşullarında bu kadar uzun vadeyle sıfır araç sahibi olmak neredeyse imkânsızken, TOGG bu avantajı tüketiciye sunuyor.

T10F modelinin ardından düşük bütçeli vatandaşlara hitap edecek B-SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanan TOGG, Türkiye’nin en uygun fiyatlı elektrikli SUV’larından birini tanıtacak. Uygun fiyatın yanı sıra 48 ay vadeli ödeme seçeneğiyle asgari ücretli vatandaşların dahi otomobil sahibi olmasının önü açılacak.

Kulis bilgilerine göre, TOGG yeni model için TOKİ benzeri bir ödeme sistemi üzerinde de çalışıyor. Bu sistem hayata geçtiğinde, dar gelirli vatandaşlar düşük taksitlerle sıfır ve premium bir araca sahip olabilecek.

TOGG, uzun vadede her gelir grubundan vatandaşın sıfır otomobil sahibi olmasını hedefliyor. Planlanan adımların hayata geçmesiyle Türkiye’de otomobil sahibi olmak çok daha kolay hale gelecek.