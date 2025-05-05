Kampanyadan düşük gelirli ve 3 çocuklu aileler öncelikli olarak yararlanabilecek.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için 2025 yılında başlatılan yeni kredi kampanyası, özellikle genç çiftlere otomobil sahibi olma imkânı tanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TOGG’un ortaklaşa yürüttüğü proje, "2025 Aile Yılı" kapsamında geliştirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, düşük gelirli ve üç ya da daha fazla çocuğu olan ailelere uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla TOGG T10X model araçlar sunulacağı belirtildi. Açıklamada, “2025 #AileYılı’nda düşük gelirli, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize TOGG alımında uzun vadeli finansman desteği sağlıyoruz” denildi.

Kampanya kapsamında TOGG T10X modeli, yeni evlenen çiftler için özel fiyatlarla satışa sunulacak. TOKİ modeline benzer uzun vadeli ödeme sistemiyle desteklenecek kampanya; düşük peşinat, uygun faiz oranları ve esnek taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

TOGG kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların bazı şartları taşıması gerekiyor. Buna göre:

Başvuru yapan ailede en az üç çocuk bulunması gerekiyor.

Dar gelirli aileler öncelikli olacak.

Uzun vadeli ve düşük faizli ödeme planı uygulanacak.

TOKİ benzeri taksitli sistem geçerli olacak.

Başvuru tarihleri ve detaylı başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

TOGG T10X GÜNCEL FİYATLARI

Kampanya kapsamına alınması planlanan TOGG T10X modelinin 2025 Nisan ayı itibarıyla açıklanan fiyatları ise şöyle:

V1 RWD Standart Menzil: 1.440.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL

Yetkililer, genç çiftlere özel yeni fiyat ve ödeme detaylarının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.