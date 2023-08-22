Aracı, Gemlik TOGG Teknoloji Kampüsü’nde teslim alan Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı ve Meclis Başkanı Murat Akça, “Bizlere bu heyecanı yaşatan, bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TOBB Başkanımız Sayın M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Türkiye genelinde 365 oda ve borsa, Türkiye’nin ilk milli ve yerli otomobili olan TOGG sahibi olabilmek için müracaatta bulunan ve ardından kura çekimine ilk sıraları elde eden Ticaret Borsası, TOGG’una kavuştu.

Gemlik TOGG Teknoloji Kampüsü’nde Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı ve Meclis Başkanı Murat Akça’nın da bulunduğu teslimat sonrası Boğazlıyan’ı TOGG’la buluşturan Başkan Harun Halıcı, yaptığı açıklamada; “Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobili TOGG T10X akıllı cihazımızı teslim aldık. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kadim şehrimize son teknoloji TOGG'u kazandırmanın sevinci içerisindeyiz Bizlere bu heyecanı yaşatan, bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Yasin Nazım Kayhan