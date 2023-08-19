TSO Başkanı Kahraman, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk yerli otomobilini oda olarak bünyelerine kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Başkan Kahraman, “Dün Hayal ettik bugün Allah’ım bize de nasip etti. Türkiye’nin yüz yıllık hayali yerli ve milli ilk otomobili TOGG marka elektrikli akıllı aracımızı teslim aldık. Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri olarak Yozgat’ın vizyon ilçesi her zaman ilklerin ve gelişimin öncüsü olan Yerköy’ümüze ilk elektrikli TOGG marka aracı getirmenin mutluluğunu sevincini yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın baba yiğitler arıyorum yok mu bu ülkede Babayiğitler sözünden hareketle beş babayiğidi bir araya getirip gecesini gündüzüne katan büyük zorlukları bir bir aşan Türkiye’nin ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanım babayiğitlerin de başkanı ağabeyim Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu, başta olmak üzere emeği geçen herkese saygılarımı hürmetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız Allah’ım emeklerinizi zayi etmesin, sağlıklı sıhhatli hayırlı ömürler versin inşallah.” diye konuştu. Haber Merkezi