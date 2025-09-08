Yerli otomobil Togg’un en yeni modeli T10F Sedan için geri sayım başladı! 2023 sonunda tanıtılan ve Türkiye’de büyük heyecan uyandıran T10F, Eylül 2025 sonunda satışa çıkıyor. Togg kullanıcılarının ve otomobil severlerin sabırsızlıkla beklediği bu modelle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

T10F Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

Togg yönetiminin yaptığı son açıklamaya göre T10F Sedan modeli, Eylül ayının sonunda resmi olarak satışa sunulacak. Ön sipariş sürecinin ise çok kısa süre içinde, muhtemelen Eylül ortasında başlatılması bekleniyor.

T10F Fiyatı Ne Olacak?

Henüz T10F için resmi fiyat listesi paylaşılmadı. Ancak gelen ilk bilgilere göre:

T10F fiyatı, T10X’e göre daha uygun olacak. Fiyat/performans dengesinde oldukça rekabetçi bir model olarak piyasaya girecek. Bu durum, Togg’un daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

Togg T10F Faizsiz Kredi Desteği Sürüyor

Togg, yerli otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla devlet destekli finansman kampanyalarına da hız kesmeden devam ediyor: 12 ay vadeli %0 faizli kredi kampanyası, Kamu bankaları ve özel finans kuruluşları ile yapılan iş birlikleri T10X alan binlerce vatandaşa finansman desteği sağlandı, T10F’te de uygulanması bekleniyor. Bu kampanya, özellikle ilk kez otomobil sahibi olacaklar için büyük bir fırsat sunuyor.

Togg T10F Sedan Detaylar Açıklanmadı?

Henüz tüm teknik detaylar açıklanmamış olsa da T10F’in şu özelliklerle gelmesi bekleniyor:

Elektrikli motor ve yüksek menzil, Geniş iç hacim ve aerodinamik sedan tasarım, Gelişmiş dijital kokpit ve yerli yazılım, Akıllı bağlantı özellikleri ve mobilite altyapısı

Togg’un akıllı cihaz vizyonunu yansıtan bu model, sadece bir otomobil değil, tam anlamıyla dijital bir mobilite platformu olacak.