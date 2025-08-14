Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), uzun süredir merakla beklenen fastback modeli T10F’in satışa çıkış tarihini resmen duyurdu. Milyonlarca otomobil meraklısının heyecanla beklediği T10F, Eylül 2025 itibarıyla ön siparişe açılacak ve ilk teslimatlar yapılacak.

ToggCare’in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, T10F modelinin artık son hazırlık aşamasında olduğu ve kısa süre içinde tüketicilerle buluşacağı belirtildi. Daha önce 2025 yılı içerisinde piyasaya sürüleceği duyurulan fastback model için, yılın ilk yarısında herhangi bir teslimat gerçekleşmemişti. Ancak yapılan güncel açıklama, otomobilin çok yakında yollarda olacağının kesinleştiğini gösteriyor.

Uzmanlar, T10F’in Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil pazarında önemli bir dönüm noktası olacağını ve özellikle Eylül ayında başlayacak ön sipariş süreci ile birlikte büyük bir talep dalgası yaşanacağını öngörüyor. Togg’un resmi kanallarından yapılan paylaşım, modelin hem tasarımı hem de teknolojik donanımıyla dikkat çekeceğine işaret ediyor.

T10F, yerli otomobil serisinin fastback segmentindeki temsilcisi olarak kullanıcıların karşısına çıkacak ve yüksek performanslı elektrikli sürüş deneyimi sunacak. ToggCare’in açıklamasına göre, modelin teslimatları Eylül ayı boyunca aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve ön sipariş veren kullanıcılar ilk partiyi almaya hak kazanacak.