TOFAŞ yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 normal sezonunun sayı ve top çalma lideri Marcquise Reed ile anlaşma sağladı.

Onvo Büyükçekmece Basketbol'un Amerikalı skorer guardı Marcquise Reed, 2024-2025 sezonunda TOFAŞ Basketbol Takımının başarısı için mücadele edecek.

Yeni sezon kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 normal sezonunda maç başına yakaladığı 21.1 sayı ortalamasıyla “normal sezonun sayı lideri” ve maç başına yakaladığı 1.9 top çalma ortalamasıyla “normal sezonun top çalma lideri” olan Reed ile anlaşma sağlarken; Marcquise Reed 30 maçta 29.3 dakika ortalamayla oynadığı 2023-2024 sezonunu 21.1 sayı (%39.6 üçlük)-3.2 ribaund-3.6 asist-1.9 top çalma ortalama istatistikleriyle tamamlamıştı.

1995 doğumlu ve 1.90 cm boyundaki Marcquise Reed, şutör gard (2) pozisyonunda görev yapmaktadır.