Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, İç Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren oda ve borsa başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, küresel ekonomide yaşanan ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine etkileri, il ve ilçelerdeki ekonomik gelişmeler, iş dünyasının beklentileri ile sektörel talepler ele alındı.
Yapılan değerlendirmelerde, yerel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümüne yönelik öneriler de gündeme getirildi.
Toplantıya, Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli de katıldı.
Muhabir: Alpaslan Demir