Nevzat Avunç, önceki yıllarda muhalefet partileri tarafından TMSF hakkında ortaya atılan iddialarla birlikte gündeme geldi. S,ürat Kargo'nun satış süreciyle birlikte TMSF'ye yöneltilen saldırıların son halkasında Nevzat Avunç yer aldı.
Nevzat Avunç, yaklaşık 100 şirkette yöneticilik yapıyor.
Yeni Görevi
Tekfen Holding'deki yönetim kurulunda Can Holding'i temsil eden Özgün Öztunç'un istifasının ardından boşalan koltuğa atama yapıldı.
Tekfen'den yapılan açıklamada, Can Grubu şirketlerinde kayyım olarak görevlendirilen TMSF'nin önerisiyle yönetim kurulu üyeliğine TMSF Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç'un atandığı belirtildi.
Nevzat Avunç’un hayatına dair bir bilgiye ulaşılmamıştır.