Yozgatlı çiftçileri de yakından ilgilendiren Hububat alım Randevuları http://randevu.tmo.gov.tr üzerinden yapıldığı bilgisi aktarıldı.

TMO’dan yapılan açıklamada; “Söz konusu hesap ve siteler sahte olup üreticileri dolandırma amacı taşımaktadır. Kurumumuz ismini kullanan kötü niyetli bu tür sosyal medya hesap ve internet siteleri tespit edildikleri andan itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’na ihbar edilmiş olup erişime kapatılmaları sağlanmıştır. TMO Hububat Alım Randevuları 24 Mayıs 2023 tarihinden itibaren üreticilerimize TMO’nun resmi web sitesi olan http://randevu.tmo.gov.tr üzerinden verilmektedir. Randevular tamamen ücretsiz olup giriş önceliğine göre sıralanmaktadır. TMO Randevularının başka bir mecradan verilmesi söz konusu değildir. Hububat hasadının yoğunlaşarak devam ettiği bu günlerde, Kurumumuz adını kullanarak randevu vermek isteyen, üreticilerimizden para talebinde bulunan benzer uygulama, web sitesi ve kişilere karşı üreticilerimiz dikkatli olmalıdır. TMO resmi web sitesi dışındaki başvurulara üreticilerimizin itibar etmemesi önem arz etmektedir. Alpaslan Demir