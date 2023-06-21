TMO, Ülkemizde hububat hasadı Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri ile Kıyı Ege’de yoğun bir şekilde devam etmekte olup Marmara ve İç Anadolu Bölgesinde ise lokal olarak başladığı bilgisi verildi.

TMO’dan yapılan açıklamada; “Ülke genelinde hububat hasadı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olmakla birlikte yoğunlaşarak devam etmektedir. TMO hububat alım fiyatları 6 Haziran 2023’te Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ekmeklik buğdayda 8 bin 250 lira/Ton, arpada ise 7 bin lira/Ton olarak açıklanmıştır. Bu fiyatlara ek olarak Bakanlığımız tarafından hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla 2023 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa üreticilerimize buğdayda 1.000 lira /Ton ve arpada 500 TL/Ton ilave hububat üretim primi desteği verilecektir. TMO, hububat alımları için 310’u kendi işyeri, 230’u ise sözleşme imzaladığı lisanslı depolar olmak üzere ülke genelindeki 500’ün üzerindeki noktada alım faaliyeti göstermektedir. Hasat devam eden yerlerde tüm imkanlarımız seferber edilerek alım noktalarının sayısı artırılmakta, günlük randevu kapasiteleri ise azami seviyelere yükseltilmektedir. TMO alım fiyatları, referans fiyatlar olup üreticilerimizin piyasaya ürün satışlarında bu hususu dikkate almaları uygun olacaktır. TMO’nun ana faaliyet kollarından biri olan alım politikası, üreticimizin memnuniyeti ve üretimin sürdürülebilirliği için önemli bir araç olmakla birlikte TMO’nun piyasa istikrarını tesis etme, üretici ve tüketici arasındaki dengeyi kurma yönüyle kullandığı bir diğer ana faaliyeti de satış politikalarıdır. Bilhassa geçtiğimiz birkaç sezonda, yaşanan pandemi, kuralık ve savaş gibi olağanüstü koşullar karşısında bu koşullara uygun satış politikaları geliştirilmiş, “un regülasyonu” adı altında buğday satış politikası uygulanmıştır. Olağanüstü koşulların olumsuz etkilerinin ortadan kalkması ve yeni sezon ürün arzındaki bolluk beklentisi neticesinde 2023 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle un regülasyon çalışmalarımız sonlandırılmıştır. Yeni sezonda üreticiden aldığımız ürünler, alım fiyatının üzerine her türlü maliyet (depolama + personel + finansman vb.) ilave edilmek suretiyle oluşacak satış fiyatı üzerinden satılacaktır. Sanayicilerimiz ve hububat ticareti ile iştigal eden sektörün bu hususu dikkate alarak ihtiyaçlarını hasat sezonunda tedarik etmeleri menfaatlerine olacaktır. TMO 85 yıllık tecrübesi ile değişen ve gelişen koşullar karşısında ihtiyaç duyulan tedbirleri ivedilikle alacak donanım ve örgütsel kapasiteye sahip bir kurumdur. Geçmişte olduğu gibi bugün de üreticilerimizin ve tüketicilerimizin yanında olmaya ve piyasalarda istikrarı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi